Маклаков: игра «Спартака» — это позор, я в ауте от такого футбола

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение красно-белых со счётом 0:3 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Матч с «Арсеналом» — показатель полного развала в команде и отсутствия желания играть. Игра защиты вообще не позволяет говорить об этой линии как о состоятельном элементе в команде. Их игра — это позор. Я не знаю всего того, что происходит в команде, но как болельщик я просто в ауте от такого футбола.

Кажется, Кононов исчерпал свои шансы в «Спартаке», однако я сейчас не могу сказать, кого можно назначить вместо него. Действия селекционной службы красно-белых сложно предсказать.

На что рассчитывать «Спартаку» по итогам сезона? Ещё есть надежда, что за четвёртое место зацепятся. Но это «Спартак», его действия невозможно предугадать. Футбол этой команды настолько размытый, что я теряюсь и не могу сказать, что с ними будет дальше», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Константиновым.