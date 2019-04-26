Агент: «Реал» получал предложения по Асенсио в размере € 150-180 млн

Орасио Гаджиоли, агент вингера «Реала» Марко Асенсио, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из «Королевского клуба».

«В прошлом году в клуб поступали предложения в размере от € 150 млн до € 180 млн, но „Реал“ не захотел их рассматривать. Другие топ-клубы интересовались, хотел ли Марко уйти. Это обычная ситуация для топ-игрока, которым он является. Марко всегда говорит, что он очень доволен „Реалом“, он заинтересован только в том, чтобы преуспеть в клубе. Он всё ещё молод, он продолжает прогрессировать, и клуб тоже очень доволен им», — цитирует Гаджиоли AS.

Асенсио перешёл в «Реал» из «Мальорки» летом 2015 года за € 3,5 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач в 41 матче.