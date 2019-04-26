«Реал» на выезде не сумел обыграть «Хетафе»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Хетафе» в чемпионате Испании достигла пяти матчей. В предыдущих турах команда Пепе Бордаласа одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Сливочные» не проигрывают уже в течение четырёх встреч подряд (две победы и две ничьи).

«Реал», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (55) — пятое.

В 35-м туре испанского первенства подопечные Зинедина Зидана на выезде примут участие в мадридском дерби с «Райо Вальекано», а «Хетафе» в гостях встретится с «Реал Сосьедад». Оба матча состоятся 28 апреля.