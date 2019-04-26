Источник: «Барселона» предложит за Рашфорда € 115 млн

В летнее трансферное окно «Барселона» предпримет попытки приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением «красных дьяволов» в последних играх, переманив их 21-летнего нападающего предложением в € 115 млн.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества по согласованию сторон ещё на 12 месяцев. Однако «Манчестер Юнайтед» уже работает над подписанием нового долгосрочного соглашения с игроком, предложив ему зарплату на уровне € 347 тыс. в неделю (€ 18 млн в год).

В нынешнем сезоне на клубном уровне Рашфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 играх.