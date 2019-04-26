Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.

«Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, он, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно.

Зная Массимо, могу сказать так — если господин Федун позовёт его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно», — приводит слова футбольного агента «Спорт-экспресс».

Трабукки также сказал, что Каррера будет рад вернуться в «Спартак» не только при форс-мажоре, но и на постоянной основе, но в таком случае руководству придётся пойти на «определённые изменения в менеджменте первой команды».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Олега Кононова отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.