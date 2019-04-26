Горлопаны на трибуне и взгляд Кононова. Яркие фото разгрома «Спартака»

25 апреля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий Эванс Кангва, отличившийся на 6-й минуте после передачи полузащитника Кирилла Комбарова. В середине первого тайма хавбек Сергей Ткачёв увеличил преимущество «оружейников», голевой пас отдал полузащитник Резиуан Мирзов. На 37-й минуте Мирзов довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.



Беспроигрышная серия тульской команды в чемпионате России достигла восьми матчей (пять побед и три ничьи). Красно-белые потерпели третье поражение в последних четырёх встречах.



«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (38) — шестое.



Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.