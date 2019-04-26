Быстров: не понимаю, почему эффективность Сёмина кого-то удивляет

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет, если он может руководить командой, и у него осталась тренерская харизма. Некоторые считают его методы старомодными? Старомодное — не значит плохое. Мы всё время стараемся идти в ногу со временем, тренируем детей по новым европейским программам. А что в итоге? Может, стоит вернуться к тому, что было? Может, так и было правильно? Просто это надо развивать и совершенствовать. Ведь у нас совершенно другой менталитет», — цитируют Быстрова «Известия».

«Локомотив» под руководством 71-летнего специалиста занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.