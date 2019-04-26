Нападающий «Анжи»: может быть, появится спонсор, который выплатит все долги

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«У нас идёт борьба за выживание, так что будем биться и сражаться за результат в матче с «Ростовом. Мы будем стараться остаться в РПЛ до последнего. Кто знает, что будет дальше. Может быть, появится спонсор, который выплатит все долги, и клуб пройдет лицензирование на следующий сезон. Поэтому нужно выкладываться в каждом матче», — цитируют форварда «Известия».

«Анжи» находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны переходных матчей на три балла. «Ростов» с 35 очками – шестой.

Лидером первенства на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.