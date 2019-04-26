Президент «Марселя»: почему бы не засчитывать 2 мяча за гол, забитый с 30 метров

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро высказался на тему консервативности футбола.

«У нас много соперников. Первыми вспоминаются «Лион», «Ренн», «ПСЖ», «Монако». Netflix – также один из моих конкурентов, FIFA – конкурент, Overwatch — конкурент, киберспорт — один из конкурентов.

Проблема в том, что при появлении новых форм развлечения футбол остаётся невероятно консервативным видом футбола. Видеоигра FIFA предложила опцию, при которой гол из-за штрафной засчитывается за два. Меня интересуют нововведения.

Почему бы на настоящем поле не засчитывать два мяча за гол, забитый с 30 метров? Я просто привожу пример, есть другие варианты. Футбол — очень консервативный вид спорта, ему нужно адаптироваться к новому поколению», — цитирует Footmercato Эйро.