Влашич: иногда ЦСКА играет прекрасно, иногда не так хорошо

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно. Думаю, это даже полезно. Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против «Краснодара»? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Надеюсь, что мы выиграем», — цитируют «Известия» полузащитника ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав 44 очка. «Краснодар», расположившись строчкой ниже, отстаёт от «армейцев» всего на балл. Встреча состоится 28 апреля.