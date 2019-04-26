Зидан – о матче с «Хетафе»: «Реал» заслуживал большего

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

«Думаю, мы заслуживали большего. Я недоволен результатом, но думаю, что усилия команды были на должном уровне, рад этому.

Выбрал Наваса, потому что я тренер. Посмотрим, кто сыграет в воскресенье. Диас? Он провёл отличный матч. Не боялся, у него хорошая скорость, он провёл хорошую игру.

«Хетафе» находится в зоне Лиги чемпионов? Если они там, то на это есть причина. Они показывают хорошую игру, мы должны поздравить их», — цитирует Зидана Marca.

«Реал», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (55) — пятое.

В 35-м туре испанского первенства подопечные Зинедина Зидана на выезде примут участие в мадридском дерби с «Райо Вальекано», а «Хетафе» в гостях встретится с «Реал Сосьедад». Оба матча состоятся 28 апреля.