Клопп: в символическую сборную АПЛ могли попасть ещё 7 игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состав символической сборной чемпионата Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). В неё попали четыре игрока мерсисайдцев: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон и Садио Мане.

«В эту сборную могли бы попасть ещё четыре, пять, шесть или семь игроков «Ливерпуля». Наши футболисты проводят выдающийся сезон во многих аспектах. Моя команда — команда сезона», — цитирует Клоппа BBC.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).