Фернандиньо: игроки «Манчестер Сити» показали желание, сражаясь будто звери

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, что его команда продолжит изо всех стараться сохранить у себя чемпионский титул. После выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) «горожане» вернулись на первое место в таблице АПЛ.



«Мы показали желание, сражаясь за каждый мяч, будто звери. Это дух команды, которая хочет завоевать титул. Ещё в январе „Ливерпуль“ имел возможность оторваться на 10 очков после нашего матча, но мы были против.

Сначала мы сократили отставание до четырёх очков, а теперь уже мы впереди на один балл. Такая небольшая разница будет определяющей для титула. Надеюсь, что нам удастся довести дело до конца, выиграв три матча и снова став чемпионами", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.