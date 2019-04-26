«Барселона» хочет расстаться с Тураном

«Барселона» хочет найти покупателя на полузащитника Арду Турана, чтобы окончательно расстаться с футболистом предстоящим летом, сообщает Sport.es. У турецкого футболиста действующий до 2020 года контракт, однако тренерский штаб не рассчитывает на него.

В настоящее время Туран на правах аренды выступает за «Истанбул». В текущем чемпионате Турции 32-летний Туран в составе своей команды провёл 14 матчей.

Туран перешёл в «Барселону» из «Атлетико» летом 2015 года, однако дебютировал за каталонцев только в январе 2016 года из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Всего турецкий футболист провёл 55 матчей за «Барселону», вместе с которой завоевал в общей сложности шесть трофеев.