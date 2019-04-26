Источник: Зидан не заинтересован в переходе Рабьо в «Реал»

Полузащитник парижского «ПСЖ» Адриен Рабьо, по всей видимости, не перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, французский специалист сообщил руководству «Королевского клуба», что не заинтересован в услугах игрока. «Реал» рассматривал возможность трансфера игрока, но из-за позиции тренера, скорее всего, откажется от него.

Ранее от варианта с французским хавбеком отказалась «Барселона».

В настоящее время мать Рабьо, являющаяся его агентом, безуспешно пытается устроить футболиста в один из европейских топ-клубов. Футболист входит в сферу интересов «Тоттенхэма», «Эвертона», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», но никто не готов удовлетворить его финансовые требования, которые составляют зарплату в размере € 10 млн, а также подписной бонус € 15 млн.

Напомним, что 24-летний Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и ближайшим летом покинет клуб на правах свободного агента.