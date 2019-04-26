Рамос собрал почти $ 1,5 млн на благотворительность за один день

Защитник «Реала» Серхио Рамос поучаствовал в кампании в поддержку благотворительной организации Unicef.

«Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год. За каждый лайк Gates Foundation пожертвует Unicef $ 1», — написал Рамос в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с ребёнком на руках.

За день пост собрал почти 1,5 млн лайков.

Рамос часто участвует в благотворительных акциях. В 2014 году он был назначен послом доброй воли UNICEF.

33-летний Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.