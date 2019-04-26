Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спорта

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путин на официальном портале правовой информации. Совет был учреждён в 2012 году, и в настоящее время в него входят 42 человека.



С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита», а в 2017-м возглавил совет директоров петербургской команды. В этом году он был избран главой Российского футбольного союза, после чего покинул «Зенит». Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС 22 февраля в Москве. Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС.

Александра Дюкова избрали президентом РФС