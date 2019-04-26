Фекир может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. «Лион» готов продать игрока, так как его контракт истекает через год.

Прошлым летом Фекир мог перейти в «Ливерпуль», но трансфер сорвался из-за завышенных требований его агента.

25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах французского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отдал пять голевых передач. Кроме того, на его счету три гола и две результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов.