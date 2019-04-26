Гол со стандарта — в видеообзоре матча «Виллем II» — ПСВ

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «Виллем II» уступил ПСВ со счётом 0:3. Встреча состоялась в Тилбурге на стадионе «Виллем II». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Дониелл Мален, которому ассистировал Пабло Паулино Росарио. Через несколько минут преимущество гостей прямым ударом со штрафного удвоил Михаил Садилек. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Стевен Бергвейн. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мален.

ПСВ, набрав 80 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. При этом клуб отстаёт от лидирующего «Аякса» только по разнице забитых-пропущенных мячей.

Следующий матч ПСВ проведёт 12 мая на выезде с АЗ.