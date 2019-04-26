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Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Рубин»

Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Рубин»
Футбол / РПЛ

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны три пары билетов на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин».

Для участия в конкурсе необходимо:

— быть подписчиком инстаграм-аккаунтов «Чемпионата» @championat_com и «Спартака» @fcsm_official;

— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.

Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.

Итоги розыгрыша будут подведены 27 апреля с помощью генератора случайных чисел.

Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 29 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые после 25 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 39 очками в активе, казанцы (31) — 11-е.

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