Юмтити не хочет уходить из «Барселоны»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не намерен переходить в другой клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, футболист потребовал от руководства «Барселоны» отклонять все предложения по его трансферу.

Напомним, что каталонский клуб намерен продать француза за € 70-90 млн, чтобы получить средства на трансфер защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

25-летний Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 12 матчах испанского национального чемпионата, в которых отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.