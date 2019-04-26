Источник: «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса у «Реала»

«Бавария» не будет выкупать трансфер колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой Kicker.de.

По данным источника, руководство клуба приняло решение отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем. Таким образом, хавбек в летнее трансферное окно вернётся в «Реал».

«Бавария» арендовала колумбийца летом 2017 года за € 13 млн с правом последующего выкупа за € 42 млн. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес принял участие в 19 матчах немецкого национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года.