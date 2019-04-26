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Источник: «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса у «Реала»

Источник: «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса у «Реала»
Футбол / Испания

«Бавария» не будет выкупать трансфер колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой Kicker.de.

По данным источника, руководство клуба приняло решение отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем. Таким образом, хавбек в летнее трансферное окно вернётся в «Реал».

«Бавария» арендовала колумбийца летом 2017 года за € 13 млн с правом последующего выкупа за € 42 млн. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес принял участие в 19 матчах немецкого национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года.

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