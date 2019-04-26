Эрнани: много работаю, продолжаю искать себя на поле

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани в преддверии матча 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, какое настроение царит в команде.

«Конечно, эмоций в некотором смысле чуть больше, чем в обычное время, но продолжаем спокойно работать, как и всегда. Идём от матча к матчу. Нужно найти достаточно уверенную игру, чтобы довести сезон до конца. Нахожусь в хорошем настроении. Много и плодотворно работаю, продолжаю искать себя на поле. В последней игре удалось выйти на замену и хорошо сыграть. Надеюсь, у меня появятся и другие шансы проявить себя. Любой футболист старается выполнять указания тренера и выкладываться по-максимуму.



Мотивация у всех команд очень высока — как у тех, кто в верхней части таблицы, так и у тех, кто внизу. Должны выйти с таким же настроем, как и на любой другой матч. Должны сделать очередной шажок к нашей цели. Понятно, что соперник хочет подняться из зоны вылета. Мы со своей стороны готовимся проявить себя наилучшим образом", — передаёт слова Эрнани корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.