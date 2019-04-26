Семак: сравнивать «Зенит» с «Аяксом» нельзя на данном этапе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Состав «Зенита» во всех оставшихся матчах не будет одинаковым. Кто будет лучше, тот и будет играть. Если игроки доказывают, что готовы играть, то выходят на поле. Возможно, в матче с «Крыльями Советов» будут изменения по сравнению с предыдущим матчем. Сказывается ли на „Крыльях Советов“отсутствие Самедова? Он в последнем матче уже вышел, он готов играть. Матчи в Краснодаре и с «Уралом» могли закончиться совсем по-другому для «Крыльев Советов». Вообще на этом отрезке чемпионата у всех команда сумасшедшая мотивация вне зависимости от турнирного положения.



У нас есть определённые варианты изменения состава. Могли дать ему паузу. Но есть лимит, который усложнил ситуацию в связи с травмами Кузяева, Ерохина и Шатова. На данном отрезке Магомед Оздоев не даёт сомневаться в своём состоянии, готовности играть в стартовом составе. Своим трудом, самоотдачей и уровнем игры он доказывает, что готов выходить в основе. Я рад за всех игроков, которые прогрессируют. Кто-то воспользовался своим шансом, кто-то, к сожалению, нет. Как тренера, меня радует больше всего, что все игроки стараются доказывать свою нужность на каждой тренировке.



Сложно быть тренером такой команды как «Зенит». Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить. „Зенит“ похож на «Аякс» по прессингу? Мы работаем над прессингом, понимаем, где он нужен, а где бесполезен. Естественно, сравнивать нас с «Аяксом» нельзя на данном этапе. Голландская команда дошла далеко в Лиге чемпионов, абсолютно заслуженно. Мы же делаем всё возможное в наших обстоятельствах», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.