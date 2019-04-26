«ПСЖ» готов заплатить € 70 млн за де Хеа

«ПСЖ» проявляет интерес к испанскому вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, французский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 70 млн. «ПСЖ» не прочь воспользоваться тем, что манкунианцы никак не могут договориться с де Хеа о продлении контракта. Ранее сообщалось, что испанец требует от «МЮ» зарплату в размере € 29 млн в год, но клуб отказывается удовлетворить его аппетит.

28-летний де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата, в которых пропустил 50 голов. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.