Семак: никто не может сыграть так, как Барриос

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как обстоят дела с футболистами, которые продолжают восстановление после травм.



«Ерохина хотели увидеть гораздо раньше, но восстановление затянулось. Сроки его возвращения остаются неопределёнными. По Кузяеву ситуация более понятная, пока он занимается индивидуально. Маркизио перенёс операцию. На официальном сайте сообщим о сроках его восстановления. Получил повреждение и Краневиттер.

Как заменить дисквалифицированного Барриоса? Никто не может сыграть так, как Барриос. Все игроки – разные. У нас есть ещё два дня, чтобы принять решение. Без Барриоса будет сложнее, так как он выглядит очень хорошо. Азмун и Жирков имеют определённые проблемы. Но пока они в строю. Надеюсь, ближе к матчу их состояние улучшится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.