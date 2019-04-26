Р. Гусев: в ЦСКА нельзя ни при каких обстоятельствах отбывать номер

Тренер ДЮСШ ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своём первом тренерском опыте, который он приобрёл после возвращения в стан «армейской» команды.

«Позади лишь небольшой отрезок времени в новой роли. Я пока учусь, осваиваюсь, какие-то вещи даже конспектирую. Стараюсь по максимуму помогать Максиму Эдуардовичу Бокову. Перенимаю у него опыт, он постоянно подсказывает в каких-то моментах, отвечает на мои вопросы. Сейчас я всем доволен!

Какие ощущения во время матчей? Состояние, приближенное к тому, которое было во времена игровой карьеры, даже на судей хочется покричать! Но больше, конечно, стараюсь подсказывать нашим подопечным. Иногда это срабатывает, иногда нет. Они молодцы, слышат то, что мы с Максимом Эдуардовичем им говорим, стараются это выполнять. Не видел, какими они были в прошлом году, только по истечении какого-то времени мы поймём, удалось ли их чему-то обучить, стали ли они прибавлять. В Зимнем первенстве были очень неплохие моменты, но работы ещё непочатый край.

К чемпионату Москвы команда хорошо подготовилась. У нас конкурентоспособный состав. Мы всегда доносим до ребят, что они защищают цвета ЦСКА. У команды есть история, и нельзя ни при каких обстоятельствах отбывать номер. Речь, опять-таки, не о результате в первую очередь, а о том, что надо показывать игру, красивый футбол. Даже если что-то не получается, проявлять характер. Будем требовать от них качественного футбола, это приоритет», — цитирует Гусева пресс-служба ЦСКА.