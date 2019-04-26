Адвокат может возглавить сборную Шотландии

Новым главным тренером сборной Шотландии может стать Дик Адвокат. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По данным источника, Адвокат уже связывался с руководством Шотландской федерации футбола и предложил свои услуги. На посту наставника шотландцев голландский специалист может стать преемником Алекса Маклиша, который был уволен несколько дней назад.

Сборная Шотландии выступает в группе I отборочного турнира чемпионата Европы—2020 вместе с национальной командой России. После двух туров команды набрали по три очка и делят второе-пятое места в турнирной таблице.

Следующий матч Шотландия проведёт 8 июня на своём поле с Кипром.

Напомним, что 71-летний Адвокат ранее тренировал петербургский «Зенит» и сборную России.