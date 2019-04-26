«ПСЖ» вступил в борьбу за хавбека «Аякса» ван де Бека

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку. Об этом сообщает France Football со ссылкой на L'Equipe.



По данным источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голландцы оценивают хавбека не менее чем в € 60 млн. Также ван де Бек входит в сферу интересов «Милана».



22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах голландского национального чемпионата (в 26 — в основном составе), в которых забил восемь голов. На его счету также три забитых мяча и две результативные передачи в 16 матчах Лиги чемпионов. Контракт хавбека с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

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