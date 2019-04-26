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Источник: в «Реале» уверены в трансферах Азара и Погба

Источник: в «Реале» уверены в трансферах Азара и Погба
Футбол / Англия

Мадридский «Реал» продолжает переговоры о покупках полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство «Королевского клуба» уверено в успешном завершении переговоров по обоим игрокам.

Ранее сообщалось, что Азар может обойтись «Реалу» в € 120 млн. За Погба испанский клуб готов заплатить € 145 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги (в 30 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал 13 результативных передач.

На счету 26-летнего Погба 13 голов (7 — с пенальти) и девять результативных передач в 32 матчах.

Погба сообщил партнёрам по «Манчестер Юнайтед» о намерении перейти в «Реал»
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