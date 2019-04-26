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Отец Салы умер от сердечного приступа

Фото: Gustavo Garello/Getty Images
Отец Салы умер от сердечного приступа
Футбол

Орасио Сала, отец погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы, умер от сердечного приступа в городе Прогресо. Об этом сообщил мэр Прогресо Хорхе Мюллер.

«Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался», – сказал Мюллер в эфире радиостанции La Red​.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
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