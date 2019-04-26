Роура: Виланова перед смертью убедил Месси остаться в «Барселоне»

Бывший тренер «Барселоны» Жорди Роура рассказал, что экс-наставник каталонской команды Тито Виланова за шесть дней до своей смерти встретился с нападающим Лионелем Месси и убедил его остаться в клубе.

«В то время Месси не был уверен в своём будущем в „Барселоне“. Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чём именно они говорили, но Лионель решил остаться в «Барселоне». Он изменил своё отношение и увидел то, чего не видел чётко», — рассказал Роура в беседе с ведущим программы „Sin Concesiones“ Марсалом Лоренте на радиостанции Onda Cero.

Виланова ушёл из жизни 25 апреля 2014 года, скончавшись от рака. Вчера Месси выложил совместную фотографию с Вилановой в своём «инстаграме», подписав её: «Всегда с нами».