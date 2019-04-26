М. Перейра: поеду в страну, в которой говорят по-испански

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о причинах, по которым он покинет команду по окончании сезона.

“Краснодар” предложил мне продлить контракт. Я всегда буду благодарен клубу за всё, что он мне дал, но мне пришлось отказаться от предложения по семейным обстоятельствам. У меня есть семилетний сын, который пошёл в школу в Уругвае. Мы решили покинуть Россию из-за языка и по другим обстоятельствам. Теперь мы ждём того, что будет дальше, но поедем, безусловно, в страну, в которой говорят по-испански.



Я хотел бы играть в испанской лиге или в Аргентине, я также не исключаю, что вернусь домой. Мне интересно играть в этих странах из-за языка. Мне поступили предложения от команд из Турции, Саудовской Аравии и других российских команд, но здесь я буду играть только в “Краснодаре”. Я здесь уже шесть лет и всегда чувствовал себя как дома. Если бы мне пришлось продолжать в любом из этих мест, я бы определённо выбрал «Краснодар», — цитирует хавбека Futbol Bajo Cero.