Источник: Зидан хочет сохранить Иско, несмотря на желание «Реала» продать его

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан разошёлся во мнениях с руководством клуба относительно судьбы полузащитника Иско. Об этом сообщает AS.

По данным источника, французский футболист рассчитывает на игрока в следующем сезоне, а клуб хочет его продать. В руководстве «Реала» считают ближайшее лето оптимальным моментом для продажи хавбека, опасаясь, что в дальнейшем его стоимость будет снижаться. К тому же из-за возможного перехода Эдена Азара Иско может угодить в запас.

В нынешнем сезоне 27-летний Иско принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.