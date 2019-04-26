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Источник: Зидан хочет сохранить Иско, несмотря на желание «Реала» продать его

Источник: Зидан хочет сохранить Иско, несмотря на желание «Реала» продать его
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан разошёлся во мнениях с руководством клуба относительно судьбы полузащитника Иско. Об этом сообщает AS.

По данным источника, французский футболист рассчитывает на игрока в следующем сезоне, а клуб хочет его продать. В руководстве «Реала» считают ближайшее лето оптимальным моментом для продажи хавбека, опасаясь, что в дальнейшем его стоимость будет снижаться. К тому же из-за возможного перехода Эдена Азара Иско может угодить в запас.

В нынешнем сезоне 27-летний Иско принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Источник: «Ювентус» готов заплатить за Иско € 85 млн
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