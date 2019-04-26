«Лион» интересуется Бейи и Линделёфом

«Лион» проявляет интерес к защитникам «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу и Эрику Бейи. Об этом сообщает Get French Football News.

По данным источника, французский клуб рассматривает кандидатуры обоих игроков в качестве возможной замены защитнику Марсело Фильо, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. При этом более приоритетным вариантом для лионцев является Бейи.



В нынешнем сезоне 25-летний Бейи принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги (в 7 — в основном составе) и не отметился результативными действиями. На счету 24-летнего Линделёва один забитый мяч, одна результативная передача и один автогол в 28 матчах в АПЛ.

«Лион» в данный момент борется за попадание в Лигу чемпионов и занимает третье место в Лиге 1.