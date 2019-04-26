ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предложил новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом, данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров. Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Напомним, что нынешний контракт игрока с московским клубом истекает ближайшим летом. В данный момент хавбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.

28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего он провёл за «армейцев» 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. В составе клуба он трижды становился чемпионом России и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.