Васин: предложение ЦСКА продлить контракт принял с удовольствием

Защитник ЦСКА Виктор Васин, который продлил контракт со своим клубом до 2021 года, рассказал, что с радостью согласился продлить контракт с московской командой.

«За восемь лет ЦСКА стал родным домом. Уже на уровне рефлексов, привычки – Ватутинки, тренировки, заезды, отъезды. Всё своё, знакомое, родное. Предложение клуба продлить контракт на три года принял с удовольствием», — сказал Васин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Васин перешёл в московскую команду в январе 2011 года. На его счету 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола. Виктор — трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка с «армейским» клубом. В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин впервые вышел на поле в официальной встрече после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года в игре с «Црвеной Звездой».