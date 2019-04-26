«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона», — говорится в заявлении красно-белых.

Напомним, что в матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:3.

В данный момент «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом московский клуб потерял даже математические шансы завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.