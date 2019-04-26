Совет директоров «Спартака» выразил поддержку Кононову

Совет директоров московского «Спартака» поддержал главного тренера Олега Кононова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.



Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.



К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.



Впереди 100-летний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.



По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» — говорится в заявлении «Спартака».