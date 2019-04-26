«Зенит-2» не будет расформирован по окончании сезона

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит-2» не будет расформирован по окончании сезона, несмотря на неудовлетворительные результаты.

«Зенит-2» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги и занимает 20-е место в турнирной таблице после 20 туров, набрав 19 очков. Клуб досрочно потерял шансы остаться в ФНЛ.

В следующем туре петербургский клуб на своём поле сыграет с «Краснодаром-2». Встреча состоится 28 апреля на стадионе «Петровский МСА». Начало встречи — в 12:00 мск.

«Зенит-2» существует с 2013 года. В 2015 году команда получила право выступать в ФНЛ. В данный момент главным тренером клуба является Владислав Радимов, который выступал за главный состав с 2003 по 2008 год и являлся капитаном команды.