Геркус: если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что не согласился бы занять одну из руководящих должностей в «Спартаке», если бы к нему поступило подобное предложение.

Ранее «Спартак» объявил, что вице-президент столичного клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

«Если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В данный момент «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.