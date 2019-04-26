Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:3).



«Вчерашняя игра – футбольный бардак. Хочу как-то подбодрить «Спартак», но не получается. Играть на поле без огня нельзя, особенно на таком уровне. Кононов говорит, мы нормально готовимся, у нас всё в порядке, всё по плану, но то, что было вчера, – это издевательство. Он нас обманывает. Не видел его стратегии о достижении успеха по приходе. Хочу услышать от него план развития. Пусть в прессе напишет.



Мы с Евгением Ловчевым и другими ветеранами футбола Кононова поддерживаем. Он очень интеллигентен. Но для чего «Спартак» приехал в Тулу? На экскурсию или самовары смотреть? Это слишком. Айртон – авантюрист высшей категории. Что он вчера творил на поле? Мирзов возил его, как хотел. Даже вратарь растерялся в той ситуации перед воротами.



Требования к игре «Спартака» страшно завышены. Прежде чем принять «Спартак», нужно было 100 раз подумать. Футбольное окружение Кононова вызывает у меня большие сомнения. Команда, которая его окружает, не профессиональна. Есть много заслуженных профессионалов своего дела: Горлукович, Юран, Шалимов, Мостовой. Если и ставить антикризисного тренера, то назначил бы Анатолия Фёдоровича Бышовца.



Игра с «Арсеналом» – это ещё один пинок болельщикам «Спартака». Команда сменила огромное количество тренерских кадров. Настоящий проходной двор. Недавно в команде наконец-то появился человек, который со своим небезразличием, своей страстью, любовью к этому обществу, хотя он не спартаковец, – это был Каррера. На месте Федуна я бы поставил Каррере в Тушино памятник. Вместо того чтобы помочь ему в трудную минуту, задержать его в команде, руководство выгнало его.



Трудно ответить на вопрос о возможных достижениях «Спартака» в этом сезоне. У футболистов на уме одни деньги. Великий Николай Петрович Старостин сказал: «Разрежь меня, и ты увидишь красно-белую кровь», — а сейчас души нет спартаковской», — сказал Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Совет директоров «Спартака» выразил поддержку Кононову