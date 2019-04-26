Васильев отказался комментировать возможное назначение в «Спартак»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев отказался комментировать возможность перехода на одну из руководящих должностей в «Спартак».

Ранее «Спартак» объявил, что вице-президент столичного клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

«Без комментариев. Выходил ли «Спартак» на меня? Даже если клуб и выходил на меня, то такая информация не должна появляться в открытом пространстве», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

По итогам 25 туров «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом московский клуб потерял даже теоретические шансы завоевать чемпионский титул в этом сезоне.