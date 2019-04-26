Сесар Навас вошёл в селекционный отдел «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас принял предложение казанской команды возглавить селекционный отдел. Навас выступал за «Рубин» с 2009 года, за восемь с половиной сезонов сыграл за команду 255 матчей, забил 4 мяча. В футболке «Рубина» стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призёром чемпионата России (2010). В феврале 2019 года завершил карьеру игрока.



Помимо Наваса в селекционный отдел вошёл выступавший в прошлом в Примере и чемпионате Греции Рубен Пулидо.



«Я воспитанник «Реала», 11 лет провёл в Кастилье. На позиции центрального защитника выступал за команды «Райо Вальекано», «Спортинг Хихон», «Сарагоса», «Альмерия», последние годы карьеры провёл в Греции, в частности в клубе «Арис». Четыре года назад я завершил футбольную карьеру, затем работал в Испании в качестве второго тренера.



Наши обязанности — это селекционная работа. Клуб задаёт параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Наваса. Мы давно знакомы с ним, и я всегда следил за российским чемпионатом и выступлением Сесара в частности. Был на некоторых матчах «Рубина» в Мадриде, в Греции. В ходе футбольной карьеры я и сам мог оказаться в российском чемпионате, так что он всегда был мне интересен», — цитирует Пулидо пресс-служба «Рубина».