Измайлов не будет работать в «Монако»

Как стало известно «Чемпионату», информация о том, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов продолжит свою работу в «Монако», не соответствует действительности.

Сегодня, 26 апреля, московский клуб объявил, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. На данный момент «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом московский клуб потерял даже математические шансы завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Президентом «Монако» является Дмитрий Рыболовлев, Олег Петров занимает должности вице-президента и генерального директора, а спортивным директором остаётся Майкл Эменало.