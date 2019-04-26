Ловчев: смена тренера не обязательно решит все проблемы «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:3).

«Знаете, во время вчерашней трансляции матча „Арсенал“ — «Спартак» мне на телефон сыпались сообщения. «Кто эти люди?», «Полное безразличие» и всё в таком духе. А мой друг Александр Градский просто написал: «Да-а-а...» Недавно он меня спрашивал, почему я не напишу и не скажу по ТВ, что тренеру надо половину игроков разогнать. Но тут я не совсем с ним согласен.



Когда руководство убирает тренера, оно должно понимать, кого и для чего берут на смену, видеть перспективу. Опытный специалист, как правило, приходит с несколькими игроками, на которых может опереться, укрепить проблемные места. Но пока в «Спартаке» только те, кто играл и раньше. Поэтому и не говорю, в отличие от многих, что надо гнать Кононова. Да, у нас с ним дружеские отношения. Я много разговаривал с Олегом, и его понимание футбола соотносится со спартаковскими принципами. Он хочет видеть от «Спартака» не «бей-беги», а контроль мяча. Другой вопрос, что пока ничего не видно.



И я вновь обращаюсь к руководству «Спартака». Вы должны сами быть болельщиками! Ваша энергетика должна передаваться команде. Но этого нет, обращаюсь я к Наилю Измайлову. А Сергей Родионов всё время отмалчивается. Да вы должны дневать и ночевать рядом с командой и требовать от игроков отношения к клубу — такого, как было во все времена!



Мне было сразу понятно, как станет играть Тула — на быстрых контратаках. Но чтобы «Арсенал» имел такое преимущество… Джорджевич и Мирзов выглядели Пеле и Гарринчей на уровне «Спартака». Который вышел в непонятном составе. Ташаев. Ни одной достойной игры в «Спартаке». Ни одной! Гулиев безобразен. Вратарь натворил… Я просто за голову хватаюсь. При этом перед игрой ставил на «Спартак».



Но там — большие нелады. Не только в команде — в клубе. Игрокам безразлична игра, результат и болельщики. А ведь их столько приехало в Тулу! Почему такое отношение у футболистов? Потому что зарплата всё равно придёт — вне зависимости от результата.



Говорят, что у «Спартака» ещё неплохие шансы на то, чтобы попасть в тройку. А зачем? Для чего это нужно и что с такой игрой можно сделать в еврокубках? Мне больно смотреть на это. При этом есть Ханни, Зе, Фернандо, Глушаков, Айртон. Эти люди ведь умеют классно играть в футбол! Но — не играют.



Смена тренера не обязательно решит проблемы. Нужно впрягаться в решение проблемы всем, в том числе руководству — помогать Кононову. А не наблюдать со стороны и докладывать хозяину, что тренер не тянет», — написал Ловчев на своей странице в «Фейсбуке».