«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Ришарлисона

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Эвертона» Ришарлисону. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 58 млн. Также форвард входит в сферу интересов «Барселоны», «Милана», «Ливерпуля», «ПСЖ», «Челси» и «Атлетико».

21-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 39,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Контракт бразильца с английским клубом действителен до лета 2023 года.