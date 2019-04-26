Первак: мог бы вступить в переговоры со «Спартаком», но это очень непростое дело

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в московский клуб на один из руководящих постов.

«Из работодателей мне точно никто не звонил. Пока я слышу только домыслы корреспондентов, и всё. Не знаю, что думает об этом руководство «Спартака». Я мог бы вступить в переговоры, но это очень непростое дело. Хорошо, что со здоровьем всё в порядке. Как говорится, спасибо зарядке.

Я такой менеджер, что работаю по принципу «где трудно, там и лучше». Это сам Федун говорил, когда провожал меня из клуба.



Сейчас в «Спартаке» есть большие помехи, в том числе грузино-итальянский дуэт (Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. — Прим. «Чемпионата»), который поёт о возможном возвращении Карреры. Эти ребята долго стояли рядом со «Спартаком», много намутили с разными трансферами. Теперь пришёл человек с совершенно другим, творческим подходом (Олег Кононов. — Прим. «Чемпионата»). Ему надо помочь, нужен руководитель, который его закроет и оградит со всех сторон, выстроит доверие. Может, поэтому возникла моя кандидатура.



«Спартак» — это большое, серьёзное предприятие и в то же время семья. Эти две вещи надо содержать вместе, нужно найти особое необходимое чувство», — приводит слова Первака сайт телеканала «360».