Рыболовлев будет лично контролировать работу «Монако» на трансферном рынке

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев впервые лично будет контролировать работу клуба на трансферном рынке. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, в вопросах усиления состава команды он будет прислушиваться к мнению главного тренера монегасков Леонарду Жардима и известного португальского агента Жорже Мендеша. При этом российский бизнесмен намерен отстранить от трансферных дел клуба спортивного директора Майкла Эменало.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году, когда его инвестиционная группа приобрела контрольный пакет акций клуба. С момента покупки клуба россиянин инвестировал в него свыше € 335 млн. Эти средства были потрачены на трансферы, зарплату игроков и долги монегасков.