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Рыболовлев будет лично контролировать работу «Монако» на трансферном рынке

Рыболовлев будет лично контролировать работу «Монако» на трансферном рынке
Футбол / Франция

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев впервые лично будет контролировать работу клуба на трансферном рынке. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, в вопросах усиления состава команды он будет прислушиваться к мнению главного тренера монегасков Леонарду Жардима и известного португальского агента Жорже Мендеша. При этом российский бизнесмен намерен отстранить от трансферных дел клуба спортивного директора Майкла Эменало.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году, когда его инвестиционная группа приобрела контрольный пакет акций клуба. С момента покупки клуба россиянин инвестировал в него свыше € 335 млн. Эти средства были потрачены на трансферы, зарплату игроков и долги монегасков.

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