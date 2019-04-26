«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Эриксена

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

Нынешний контракт Эриксена со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2020 года. Сумма возможного трансфера оценивается в £ 60 млн (около € 69,5 млн). Датчанином также интересуется мадридский «Реал».

Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах. В Лиге чемпионов футболист записал в актив 2 мяча и 4 голевых паса в 9 встречах.

«Тоттенхэм», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «МЮ» (64) — шестое.